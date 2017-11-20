СДПГ подтвердила, что не пойдет на "большую коалицию" с Меркель

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Немецкие социал-демократы подтвердили, что не пойдут на "большую коалицию" с блоком канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС после провала переговоров о коалиции "Ямайка".

Немецкая Свободная демократическая партия двумя часами раньше вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и "Зелеными" ("Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Немецкие социал-демократы ранее исключили возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).

"(Провальные) итоги выборов в бундестаг для СДПГ не изменились из-за долгих недель переговоров и заявлений других партий. Тактика, предполагающая сохранение "большой коалиции", была неправильной для СДПГ 24 сентября (в день выборов) и остается неправильной 20 ноября", — написал исполняющий обязанности председателя СДПГ Ральф Штегнер в Twitter.