Кот-акробат выполнил несколько сальто подряд

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В интернете набирает популярность видео, на котором кот неудачно попытался спуститься с двухэтажной кровати по лестнице.

Прыжок оказался для питомца слишком экстремальным. Прежде чем очутиться на полу, кот, сам того не ожидая, несколько раз выполнил сальто.

​"Трюк" кота сняла на видео и выложила в Twitter его хозяйка. За несколько дней, прошедших с момента публикации, запись набрала свыше двадцати тысяч лайков и более тридцати тысяч ретвитов.