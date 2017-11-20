МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность политикой правящей партии страны "Право и справедливость" (ПиС) в отношении Украины, не исключив, что за этим стоит Россия.

"Внимание! Острый спор с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства права и независимости суда, давление на негосударственный сектор и свободные СМИ — стратегия ПиС или план Кремля? Выглядит похоже", — написал Туск в своем Twitter.

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* и запрет на поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов.

Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявлял, что позиция Украины по ряду исторических вопросов приведет к реальным проблемам в отношениях с европейскими партнерами, в первую очередь, с Венгрией и Румынией. Кроме того, обеспокоенность обеих стран вызывают разрушения памятников погибшим во время Второй мировой войны.

В начале ноября Варшава заявила об отказе впускать в страну украинцев с антипольскими взглядами. В черный список попали секретарь государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремета и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. В Киеве заявили, что подобные решения противоречат договоренностям между двумя странами.