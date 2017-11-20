Стали известны имена прошедших во второй тур президентских выборов в Чили

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бывший президент Чили Себастьян Пиньера и сенатор-левоцентрист Алехандро Гильиер проходят во второй тур на президентских выборах в Чили по данным обработки 90,46% голосов.

Ни один из кандидатов не набирает более 50%, необходимых для победы в первом туре. Второй тур президентских выборов запланирован на 17 декабря.

Согласно данным избирательной службы, лидирует кандидат от правых сил Себастьян Пиньера, получая 36,63% голосов. За ним следует придерживающийся левоцентристских позиций Алехандро Гильиер, набравший 22,66%.

Третьей идет Беатрис Санчес Муньос от левой коалиции "Широкий фронт" (20,343%).