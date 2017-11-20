В Новой Каледонии объявили эвакуацию из-за угрозы цунами

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Власти Новой Каледонии объявили эвакуацию из-за угрозы цунами, которая возникла после землетрясения в Тихом океане, сообщает телерадиокомпания NC 1.

"Управление по чрезвычайным ситуациям запустило сирены, предупреждающие о цунами, в 10.30 (2.30 мск.) в понедельник на островах Лоялти и острове Иль-Де-Пан. В прибрежных зонах объявлена эвакуация", — сообщается на сайте телерадиокомпании.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), высота волн может составить от 0,3 до 1 метра в районе Новой Каледонии и до 0,3 метра в районе Вануату.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 произошло в Тихом океане у берегов Новой Каледонии. Толчки были зафиксированы в 22.43 воскресенья по времени UTC (1.43 понедельника мск). Эпицентр землетрясения располагался в 69 километрах к северо-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 25 километров.

Данных о разрушениях, погибших или пострадавших пока не поступало.