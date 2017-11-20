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Исследование: британцы теряют по 400 фунтов в год из-за Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (302)
03:0820.11.2017
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© Fotolia / by-studioБиг-Бен и здание британского парламента в Лондоне. Архивное фотоБиг-Бен и здание британского парламента в Лондоне. Архивное фото
© Fotolia / by-studio

ЛОНДОН, 20 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Британские домохозяйства теряют в среднем по 400 фунтов стерлингов в год — качество их жизни существенно ухудшилось после проведения референдума о выходе страны из ЕС (Brexit); такие данные привел исследовательский центр Centre for Economic Performance (CEP), проведя соответствующие расчеты.

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Согласно данным исследования, решение о выходе Британии из ЕС негативно отразилось на макроэкономических показателях, таких как инфляция, курс национальной валюты, а также на уровне доходов британцев и общем качестве их жизни. "Brexit в среднем обойдется каждой семье в 7,74 фунта в неделю, что соответствует величине до 404 фунтов в год", — отмечают авторы доклада.

При этом в результате роста потребительских цен работающие британцы теряют примерно 448 фунтов стерлингов от своего годового дохода. "Другими словами, Brexit обходится среднему работнику в доход за почти одну неделю", — отмечает CEP.

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
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Инфляция сопровождалась снижением курса фунта, который за год с небольшим после референдума потерял около 10% своей стоимости, а рост потребительских цен шел разными темпами в различных регионах Великобритании. Небольшой рост инфляции ощутили на себе жители Лондона, в то время как в Шотландии, Уэльсе и особенно в Северной Ирландии цены росли более высокими темпами.

Больше всего цены выросли на продукцию и товары с высокой долей импортной составляющей — хлеб и крупы, молоко, сыр, яйца, кофе, чай, какао, пиво, вино, мебель, ювелирные изделия, часы и наручные часы. По данным Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS), инфляция в стране в октябре в годовом выражении составила 3%, а в месячном — 0,1%. При этом аналитики прогнозировали, что показатели достигнут 3,1% и 0,2% соответственно.

Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Данные безработицы за июль-сентябрь оказались лучше ожиданий экспертов, сохранившись на уровне июня-августа (4,3%). Бюро отметило, что это самый низкий показатель безработицы с периода марта-мая 1975 года. Число безработных в Великобритании в июле-сентябре составило 1,42 миллиона человек, сократившись на 182 тысячи по сравнению с аналогичным периодом год назад. Количество занятых британцев в возрасте 16-64 лет за июль-сентябрь выросло в годовом выражении на 279 тысяч и составило 32,06 миллиона человек, или 75%.

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