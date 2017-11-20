Последние сигналы с подлодки "Сан-Хуан" поступали в день ее исчезновения

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Всемирный оператор спутниковой связи Iridium в последний раз получал сигнал с пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" в день ее исчезновения — в среду, 15 ноября, говорится в заявлении оператора.
Ранее ВМС Аргентины сообщили, что получили семь сигналов, вероятно, с потерянной подводной лодки "Сан-Хуан", но установить контакт с ней не удалось.
Согласно тексту заявления оператора, на подводной лодке было установлено устройство Iridium, и 17 ноября компания начала собирать информацию об активности и местоположении этого устройства.
"К сожалению, наши данные не зафиксировали никаких сигналов или попыток связи с этого устройства с 15 ноября 11.36 GTM (14.36 мск), когда поступил последний сигнал", — отмечается в заявлении.
В компании подчеркнули, что зафиксированные ранее семь сигналов, которые могли быть получены с пропавшей подводной лодки, не были совершены при помощи сети Iridium.
"Несмотря на сообщения о семи сигналах, которые поступили 18 ноября, Iridium может подтвердить, что эти сигналы не были сделаны через нашу сеть. Возможно, у других спутниковых операторов есть оборудование на подводной лодке, и они также участвуют в поисковой операции", — сообщили в компании.
Iridium Communications Inc. ("Иридиум") — всемирный оператор спутниковой телефонной связи. Покрытие составляет 100 % поверхности Земли, включая оба полюса.