В Аргентине расследуют угрозы в адрес президента и его дочери в соцсетях

МЕХИКО, 20 ноя – РИА Новости. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила о начале расследования в связи с угрозами в адрес президента страны Маурисио Макри и его дочери в социальных сетях.
Ранее один из пользователей разместил в Twitter сообщение с оскорблениями и пожеланиями смерти в адрес президента и его дочери.
"Подобные грубые угрозы немедленно расследуются", — написала Буллрич в Twitter.
Позднее автор угроз удалил свою запись, но департамент технологических преступлений федеральной полиции уже начал расследование.