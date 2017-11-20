В Аргентине расследуют угрозы в адрес президента и его дочери в соцсетях

МЕХИКО, 20 ноя – РИА Новости. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила о начале расследования в связи с угрозами в адрес президента страны Маурисио Макри и его дочери в социальных сетях.

Ранее один из пользователей разместил в Twitter сообщение с оскорблениями и пожеланиями смерти в адрес президента и его дочери.

"Подобные грубые угрозы немедленно расследуются", — написала Буллрич в Twitter.

Позднее автор угроз удалил свою запись, но департамент технологических преступлений федеральной полиции уже начал расследование.