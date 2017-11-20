Попова обсудила с главой минздрава Мадагаскара ситуацию с чумой

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Республики Мадагаскар Мами Лалатиана Андриаманариву провели переговоры, посвященные обсуждению ситуации с распространением чумы на Мадагаскаре, сообщается на сайте ведомства.
В ходе переговоров министр выразил благодарность Роспотребнадзору за оказанное Российской Федерацией содействие в осуществлении противоэпидемических мероприятий в ходе вспышки чумы, начавшейся на Мадагаскаре в сентябре. Попова отметила предпринимаемые министерством здравоохранения Мадагаскара меры по борьбе со вспышкой чумы, подчеркнув оперативную мобилизацию малагасийской системы здравоохранения для достижения охвата помощью всего населения острова, написано на сайте.
В заключение встречи Мами Андриаманариву и Анна Попова высказали готовность к дальнейшему развитию сотрудничества по актуальным вопросам борьбы с эпидемическим распространением инфекционных болезней.