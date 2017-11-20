Попова обсудила с главой минздрава Мадагаскара ситуацию с чумой

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Республики Мадагаскар Мами Лалатиана Андриаманариву провели переговоры, посвященные обсуждению ситуации с распространением чумы на Мадагаскаре, сообщается на сайте ведомства.

"В Москве в рамках XI съезда Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов состоялась встреча руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и министра здравоохранения Республики Мадагаскар Мами Лалатиана Андриаманариву. Переговоры, состоявшиеся по инициативе малагасийской стороны, были посвящены обсуждению ситуации с распространением чумы в Мадагаскаре и развитию двустороннего сотрудничества в области противодействия инфекционным болезням", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров министр выразил благодарность Роспотребнадзору за оказанное Российской Федерацией содействие в осуществлении противоэпидемических мероприятий в ходе вспышки чумы, начавшейся на Мадагаскаре в сентябре. Попова отметила предпринимаемые министерством здравоохранения Мадагаскара меры по борьбе со вспышкой чумы, подчеркнув оперативную мобилизацию малагасийской системы здравоохранения для достижения охвата помощью всего населения острова, написано на сайте.

Министр здравоохранения Мадагаскара, в свою очередь, подчеркнул достижения Российской Федерации в области специфической профилактики этой особо опасной болезни и успешное применение противочумной вакцины среди групп риска, в том числе на территории природных очагов чумы.

В заключение встречи Мами Андриаманариву и Анна Попова высказали готовность к дальнейшему развитию сотрудничества по актуальным вопросам борьбы с эпидемическим распространением инфекционных болезней.