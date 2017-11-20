Результаты выборов президента Чили не выявили победителя в первом туре

МЕХИКО, 20 ноя — РИА Новости. Победитель президентских выборов в Чили будет определен во втором туре, запланированном на 17 декабря, свидетельствуют данные подсчета голосов.

После обработки 53,05% бюллетеней ни один из кандидатов не набирает 50% плюс один голос, необходимых для победы в первом туре, сообщает избирательная служба страны. Лидирует по-прежнему кандидат от правых сил, бывший президент Себастьян Пиньера, получая 36,66% голосов.

На втором месте — сенатор, придерживающийся левоцентристских позиций, Алехандро Гильиер (22,63%). Третьей идет Беатрис Санчес Муньос от левой коалиции "Широкий фронт" (20,43%).