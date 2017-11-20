Немецкие либералы заявили о провале переговоров о коалиции "Ямайка"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Немецкая Свободная демократическая партия вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" ("Ямайка"), пишет в ночь на понедельник журнал Spiegel со ссылкой на официального представителя фракции свободных демократов Нильса Дросте.

Переговоры начались почти сразу после сентябрьских парламентских выборов.

"Переговоры ХДС, ХСС, СвДП и "Зеленых" об образовании коалиции "Ямайка" (по цветам участвующих в них партий: черные, желтые и зеленые) провалились… Либералы вышли из переговоров", — сообщает издание.