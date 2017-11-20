За отставку мэра Кишинева высказались 87,12% проголосовавших

Житель Кишенева во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

Житель Кишенева во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Большинство проголосовавших на несостоявшемся кишиневском референдуме высказались за отстранение Дорина Киртоакэ с поста мэра столицы Молдавии, соответствующие предварительные данные обработки 100% протоколов опубликовал в ночь на понедельник окружной избирательный совет Кишинева.

В воскресенье в Кишиневе прошел местный референдум по отставке Киртоакэ с поста мэра Кишинева. По предварительной информации, число проголосовавших составило 110 тысяч 512 человек, что составляет 17,54% от общего числа людей с правом голосования. Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должна была принять участие одна треть из списка избирателей муниципия Кишинева, которых насчитывается порядка 628 тысяч человек. Таким образом, референдум по отставке Киртоакэ с поста мэра Кишинева не состоялся.

Согласно предварительным данным окружного избирательного совета Кишинева, после обработки 100% протоколов, 87,12% проголосовавших (93 тысячи 720 человек) высказались за отставку Киртоакэ с поста мэра Кишинева, а 12,88% (13 тысяч 857 человека) — против.

В течение 48 часов после закрытия избирательных участков окружной совет должен проинформировать ЦИК о результатах явки. Только после этого Центризбирком, вынесет решение по референдуму.

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии. Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен с поста главы столичной администрации. Примерно за неделю до проведения референдума кишиневский суд принял решение освободить Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.