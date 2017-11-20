"Я буду руководить": Мугабе отказался уходить в отставку

Москва, 20 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе во ходе телеобращения к народу заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF), который должен состояться в декабре. Он не стал заявлять о своей отставке, как ранее сообщало агентство AFP.
"Съезд партии должен состояться через несколько недель, и я буду им руководить", — заявил он.
По словам Мугабе, события прошедшей недели не представляют угрозу конституции страны или его власти как главы государства и главнокомандующего. Жители Зимбабве решительно настроены самостоятельно урегулировать кризис мирным путем, сказал Мугабе.
Поспешили с отставкой
Позднее агентство Reuters сообщило, что партия не стала дожидаться назначенного срока и на закрытом заседании отстранила Мугабе от руководства партией, запустив процесс импичмента. Кроме того, со всех постов была снята супруга президента Грейс Мугабе.
Домашний арест
После этого президент вместе с женой был помещен под домашний арест. По данным СМИ, в субботу в знак протеста Мугабе объявил голодовку.
Оппозиционные силы призвали Мугабе оставить пост президента, в нескольких городах прошли многотысячные шествия в поддержку действия военных.
Начало противостояния
Тогда же в правящей партии произошел раскол по вопросу наследования верховной власти: часть функционеров поддерживала бывшего министра по прозвищу Крокодил, другая группировка находилась на стороне супруги президента Грейс Мугабе.