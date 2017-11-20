Глава ассоциации ветеранов Зимбабве будет добиваться импичмента Мугабе

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Лидер зимбабвийской ассоциации ветеранов Кристофер Мутсвангва намерен добиваться процедуры импичмента президента Роберта Мугабе, не объявившего об отставке вопреки призыву правящий партии.

Ранее центральный комитет партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) отстранил Мугабе от должности первого секретаря партии, а также призвал его до полудня понедельника уйти в отставку с должности президента, пригрозив импичментом. Мугабе в воскресенье во время обращения к нации не стал объявлять о своей отставке и заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре.

"Эта речь не имела ничего общего с реалиями. Мы будем добиваться импичмента и зовем людей вернуться на улицы", — заявил Мутсвангва агентству Франс Пресс.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.