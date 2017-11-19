В Белоруссии хотят разделить сроки парламентских и президентских выборов

МИНСК, 19 ноя — РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что целесообразно разделить по срокам проведение президентских и парламентских выборов в Белоруссии, которые календарно выпадают на 2020 год.

Очередные выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии — не позднее 10 сентября 2020 года.

"Я считаю, что одни из выборов должны быть перенесены на осень 2019 года… где-нибудь конец ноября, чтобы до Нового года подвести итоги и 2020 год начать с каким-то одним новым из двух главных органов", — сказала Ермошина в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

По ее словам, если одни выборы провести весной 2020 года, а затем провести другие, то страна будет "находится в сплошном избирательном периоде, страна будет на ушах стоять, в стрессе, весь 2020 год".

"Эти два органа обеспечивают политическую стабильность, так что один из них должен быть не "хромой уткой", чтобы контролировать процесс проведения следующей избирательной кампании", — отметила глава ЦИК.

Она напомнила, что "раньше можно (провести выборы — ред.), а позже (предусмотренного законодательством срока) — нельзя".

Ермошина считает, что "президент и руководитель парламента должны собраться и с учетом мнения депутатов решить вопрос, какие выборы будут перенесены". ЦИК, по ее словам, может со свой стороны вносить какие-то предложения, обосновывать их целесообразность.

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