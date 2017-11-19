Молдавские социалисты призвали мэра Кишинева уйти в отставку

Жительница Кишинева на избирательном участке во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

Жительница Кишинева на избирательном участке во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Глава фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан призвал Дорина Киртоакэ подать в отставку с поста мэра Кишинева.

В воскресенье в Кишиневе по инициативе пропрезидентской Партии социалистов прошел референдум по отставке Киртоакэ с поста мэра Кишинева. По предварительным данным, референдум не состоялся из-за низкой явки: на участки пришли 110 тысяч из примерно 628 тысяч избирателей (17,5% при необходимых 33%).

"Если учитывать данные ЦИК, то в Кишиневе проживает около миллиона жителей. Но в Кишиневе нет ни 500, ни 600 тысяч граждан. Это показывают все выборы. Данная процедура прошла впервые в Молдавии. Это 40% из тех, кто проголосовал в 2015 году", — сказал Чебан на брифинге в воскресенье.

По его словам, "сегодня у людей была возможность сказать "нет" тому, что происходит в городе". "Нам не остается ничего, кроме как уважать сделанный выбор. У меня большие сомнения, что Дорин Киртоакэ вернется в кресло мэра… Было бы очень достойно, если бы он сам ушел в отставку", — заявил Чебан.

Сам Киртоакэ, который по решению суда на время следствия отстранен от поста мэра Кишинева, заявил на брифинге в воскресенье, что намерен продолжить работать в местной администрации до следующих выборов мэра, которые по плану должны пройти в 2019 году. "Хочу поблагодарить тех, кто последовал нашему призыву и не пришел на референдум. Если в Кишиневе и в стране в дальнейшем будет демократия, мой путь — доработать свой мандат до конца", — сказал он.

Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен от поста главы столичной администрации.

Примерно за неделю до референдума кишиневский суд освободил Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.

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