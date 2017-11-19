Молдавские социалисты призвали мэра Кишинева уйти в отставку

КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Глава фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан призвал Дорина Киртоакэ подать в отставку с поста мэра Кишинева.
"Если учитывать данные ЦИК, то в Кишиневе проживает около миллиона жителей. Но в Кишиневе нет ни 500, ни 600 тысяч граждан. Это показывают все выборы. Данная процедура прошла впервые в Молдавии. Это 40% из тех, кто проголосовал в 2015 году", — сказал Чебан на брифинге в воскресенье.
По его словам, "сегодня у людей была возможность сказать "нет" тому, что происходит в городе". "Нам не остается ничего, кроме как уважать сделанный выбор. У меня большие сомнения, что Дорин Киртоакэ вернется в кресло мэра… Было бы очень достойно, если бы он сам ушел в отставку", — заявил Чебан.
Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен от поста главы столичной администрации.
Примерно за неделю до референдума кишиневский суд освободил Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.
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