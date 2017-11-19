Полиция Израиля подтвердила, что несколько часов допрашивала Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Израильская полиция подтвердила, что ее следователи несколько часов допрашивали премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведутся два расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку."Исраэль ха-Йом".
"Мы подтверждаем, что премьер-министр допрашивался сегодня в течение нескольких часов в своей иерусалимской резиденции в рамках расследования, которое ведет "Лахав-433", — сообщила пресс-служба полиции, упомянув подразделение, которое специализируется на расследовании особо тяжких преступлений и коррупционных дел.
Сам премьер настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру. Если расследования завершатся выдвижением обвинений, то встанет вопрос об отставке Нетаньяху.