Полиция Израиля подтвердила, что несколько часов допрашивала Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Израильская полиция подтвердила, что ее следователи несколько часов допрашивали премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведутся два расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку.

Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом"

"Мы подтверждаем, что премьер-министр допрашивался сегодня в течение нескольких часов в своей иерусалимской резиденции в рамках расследования, которое ведет "Лахав-433", — сообщила пресс-служба полиции, упомянув подразделение, которое специализируется на расследовании особо тяжких преступлений и коррупционных дел.

Нетаньяху допросили в шестой раз. Его предыдущая встреча со следователями состоялась десять дней назад. Полиция ранее дала понять, что ищет в эпизодах, включенных в "дела 1000 и 2000", признаки коррупции, мошенничества и злоупотребления доверием.

Сам премьер настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру. Если расследования завершатся выдвижением обвинений, то встанет вопрос об отставке Нетаньяху.