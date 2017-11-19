ЛАГ может обратиться в Совбез ООН для противодействия вмешательству Ирана

КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) может обратиться в Совет Безопасности ООН для противодействия иранскому вмешательству в дела арабских стран, заявил генеральный секретарь региональной организации Ахмед Абуль Гейт.

Экстренная встреча совета ЛАГ на уровне глав МИД прошла в воскресенье в Каире, на ней обсуждали вмешательство Ирана в дела стран региона. С просьбой ее проведения выступила Саудовская Аравия. В итоговом заявлении участники встречи "осудили иранское вмешательство в дела арабских стран".

"Не исключаю обращения в Совбез ООН как следующего шага для противостояния иранскому вмешательству", — заявил генсек ЛАГ на пресс-конференции, проведенной после заседания.

В итоговом заявлении арабские министры, как и на мартовском заседании, посвященном теме Ирана, отметили, что ливанское движение "Хезболлах" является террористической организацией.

Главы МИД Ливана и Ирака не присутствовали на встрече.

Йеменские повстанцы-хуситы в начале этого месяца запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать.

Эр-Рияд обвинил Тегеран в причастности к ракетному обстрелу из Йемена, назвав произошедшее "возмутительным актом военной агрессии со стороны иранского режима". В Тегеране отвергли эти обвинения, назвав их "безответственными и деструктивными".

В соседнем с Саудовской Аравией Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт с участием с одной стороны повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии, а с другой — правительственных войск и ополчения, лояльных действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена Сану и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.