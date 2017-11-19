В Израиле министр признал тайные связи страны со многими арабскими странами

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц в интервью местному радио признал наличие тайных контактов еврейского государства со многими арабскими и мусульманскими странами, упомянув среди них Саудовскую Аравию.

Саудовскую Аравию в Израиле воспринимают как центральное звено блока умеренных ближневосточных держав, сдерживающих экспансию радикального ислама и рост влияния Ирана в регионе. Израильские лидеры рассчитывают на сближение с монархией, не имеющей дипломатических связей с еврейским государством, на основе общности интересов и совпадающих угроз, несмотря на неурегулированность конфликта с палестинцами.

"Контакты с умеренным арабским миром, включая Саудовскую Аравию, помогают нам сдерживать Иран", — сказал Штайниц в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

"У нас есть связи, которые действительно носят отчасти скрытый характер, со многими мусульманскими и арабскими странами… В том, чтобы их не афишировать, заинтересована, как правило, противоположная сторона", — добавил он.

Вопрос об отношениях с соседями по региону возник в связи с интервью, которое на днях дал одному из саудовских СМИ начальник генерального штаба Израиля Гади Айзенкот. Он, в частности, выразил готовность делиться с королевством разведывательной информацией об Иране.