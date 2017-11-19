Роспотребндзор подписал меморандум о сотрудничестве с Минздравом Таиланда

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Роспотребндзор и Минздрав Таиланда подписали меморандум о сотрудничестве в области санитарно-эпидемологического благополучия, сообщается на сайте российского ведомства.

"17 ноября в Москве подписан Меморандум о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения между Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения Королевства Таиланд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча руководителя Роспотребнадзора и министра здравоохранения Таиланда прошла во время XI Съезда Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов.

Меморандум является первым документом о сотрудничестве в сфере защиты здоровья населения за всю историю отношений двух стран.

Представители обсудили возможности развития сотрудничества и возможные направления взаимодействия, среди которых совместные научные исследования актуальных для Таиланда и России инфекционных болезней, разработка средств диагностики и профилактики инфекций, совместные действия для защиты от эпидемий в рамках работы АСЕАН, Восточно-Азиатского саммита и других многосторонних объединений.

Сообщается, что глава таиландского Минздрава выразил интерес к научным разработками институтов Роспотребнадзора и технологиям по производству диагностикумов, тест-систем, препаратов специфической профилактики инфекционных заболеваний. Он подчеркнул, что Таиланд уделяет большое внимание противодействию эпидемиям и разработке методологии по защите населения от угроз заболеваний вриусного и бактериального происхождения.

В заключение встречи сторонами был подписан Меморандум, который послужит основой для дальнейшего взаимодействия между ведомствами.

Проектом Меморандума предусматривается проведение совместных исследований по инфекционных заболеваний, безопасности пищевой продукции, а также разработку диагностических, иммунобиологических, профилактических препаратов, взаимопомощь в проведении санитарно-эпидемиологического надзора и сотрудничество в других областях, актуальных для России и Таиланда.