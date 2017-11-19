Референдум по отставке мэра Кишинева провалился из-за низкой явки

КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Референдум по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева не состоялся из-за низкой активности населения, сообщили РИА Новости в ЦИК Молдавии на основе предварительных данных о явке.
"Согласно кодексу о выборах, если в местном референдума участвует менее одной трети, а в данном случае необходимо было порядка 210 тысяч граждан, можно считать, что референдум не состоялся", — заявил РИА Новости представитель ЦИК.
По его словам, в течение 48 часов после закрытия избирательных участков городской избирательный совет должен проинформировать ЦИК о явке. После этого Центризирком, вынесет решение по референдуму.
Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии.
Примерно за неделю до референдума кишиневский суд освободил Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.
На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.
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