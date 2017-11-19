Референдум по отставке мэра Кишинева провалился из-за низкой явки

Жители Кишинева во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

Жители Кишинева во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Референдум по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева не состоялся из-за низкой активности населения, сообщили РИА Новости в ЦИК Молдавии на основе предварительных данных о явке.

"Все участки для голосования закрылись. Нарушений, кроме тех, которые были объявлены ранее, не выявлено. Процесс голосования проходил нормально. Предварительная информация такова, которая поступила в окружной избирательный совет такова, на 21.20 (22.20 мск) число проголосовавших составило 110.512 человек, что составляет 17,54% от общего числа людей с правом голосования", — сказал замглавы городского избирательного совета Виталий Мирон на брифинге в воскресенье.

"Согласно кодексу о выборах, если в местном референдума участвует менее одной трети, а в данном случае необходимо было порядка 210 тысяч граждан, можно считать, что референдум не состоялся", — заявил РИА Новости представитель ЦИК.

По его словам, в течение 48 часов после закрытия избирательных участков городской избирательный совет должен проинформировать ЦИК о явке. После этого Центризирком, вынесет решение по референдуму.

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии.

Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен от поста главы столичной администрации.

Примерно за неделю до референдума кишиневский суд освободил Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>