Посол Украины пойдет в конгресс США "добиваться правды" о голодоморе

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина будет добиваться того, чтобы конгресс США признал голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый после церемонии почтения памяти жертв голодомора в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.

Дипломат пишет, что голод 1932-1933 годов был якобы "искусственно создан режимом Сталина". По словам Чалого, пришло время, для того чтобы в США официально признали "голодомор против украинского народа — геноцидом".

"Попытка когда-то уже была. Неудачная. Но мы снова пойдем в конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять соответствующую резолюцию", — пишет посол.

Летом президент Украины Петр Порошенко заявил, что Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании голодомора геноцидом украинцев. Подобные резолюции почти каждый год вносятся в американский парламент.

Украина считает голод 1932-1933 годов "тотальным террором" против украинского народа. Киевские власти неоднократно призывали мировое сообщество поддержать их позицию.

В России действия Украины воспринимаются как попытки "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".

Голод 1932-1933 годов охватил ряд зерновых районов СССР, среди которых были Украина, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан, Западная Сибирь, Южный Урал. По разным оценкам, жертвами голода стали 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.