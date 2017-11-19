В Кишиневе завершилось голосование на референдуме по отставке мэра Киртоакэ

Жители Кишинева во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

Жители Кишинева во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Участки для голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева закрылись в столице Молдавии в 21.00 (22.00 мск) в воскресенье.

По данным Центризбиркома, по состоянию на 20.50 (21.50 мск) на избирательные участки пришли 17,52% зарегистрированных избирателей, то есть 110 тысяч 412 человек. Предварительные данные по явке будут представлены Окружным избирательным советом в течение 40 минут после закрытия избирательных участков.

Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должна была принять участие одна треть из списка избирателей муниципия Кишинева, которых насчитывается порядка 628 тысяч человек.

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии. Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния".

В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен с поста главы столичной администрации.

Примерно за неделю до проведения референдума кишиневский суд принял решение освободить Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>