СМИ: Харири, ранее заявивший об отставке, во вторник прибудет в Египет

КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири во вторник, 21 ноября прибудет в Каир для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщает ливанская газета "Аль-Мустакбаль" со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Сейчас Харири находится в Париже, где он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ситуация в Ливане обострилась после неожиданного заявления 4 ноября премьер-министра страны Саада Харири о своей отставке во время визита в Эр-Рияд. Харири обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.

МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

В минувшую субботу премьер заявил, что после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном в ближайшие дни в Бейруте он расскажет о своей позиции по ситуации в Ливане.