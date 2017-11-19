ХАРАРЕ, 19 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время обращения к нации в эфире государственного телевидения заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF), который состоится в декабре.

"Съезд партии должен состояться через несколько недель, и я буду им руководить", — сказал он.

Также, по его словам, события прошедшей недели не представляют угрозу конституции страны или его власти как главы государства и главнокомандующего. Народ Зимбабве решительно настроен самостоятельно урегулировать кризис в стране мирным путем, добавил Мугабе.

Ранее центральный комитет ZANU PF на специальном заседании отстранил Мугабе от должности первого секретаря партии, а также призвал его до полудня понедельника уйти в отставку с должности президента страны, пригрозив импичментом.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.