Король Норвегии попал в больницу с инфекцией

МУРМАНСК, 19 ноя – РИА Новости. Король Норвегии Харальд V в пятницу был отправлен в королевскую больницу Осло из-за инфекции, его состояние удовлетворительное, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба королевского дворца.

"Его величество король помещен в Королевскую больницу Осло в пятницу по причине инфекции. Его состояние удовлетворительное, король поправляется", — говорится в сообщении.

Королю Норвегии Харальду 80 лет. В январе прошлого года он с супругой Соней отметил 25-летие вступления на норвежский престол. В 2003-2005 году король тяжело болел, ему были сделаны несколько операций – это было связано с онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниями.

Крупнейшее норвежское информационное агентство NTB в конце сентября ошибочно разослало всем своим подписчиками информацию о смерти монарха. "Норвегия скорбит. Король Харальд V скончался в возрасте xx лет. Король умер xxxx (дата) (дома/в больнице)", — гласило неполное сообщение агентства, которое получили подписчики 26 сентября. Спустя три минуты агентство опровергло информацию, удалило сообщение и принесло извинения королю, объяснив недоразумение техническим сбоем.

Сам король, выступая через полтора месяца на ужине перед членами парламента, пошутил, что "слухи о его смерти сильно преувеличены".