Министр обороны Израиля призвал арабских лидеров объединиться против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал умеренные арабские страны "открыть новую страницу" в отношениях с еврейским государством и сформировать региональную коалицию для борьбы с Ираном.

Он предложил ближневосточным лидерам последовать примеру экс-президента Египта Анвара Садата, который ровно 40 лет назад приехал с историческим визитом в Иерусалим, проторив дорогу к миру с Израилем.

"Сегодня, когда прошло 40 лет с момента его исторического приземления в Израиле, я призываю лидеров нашего региона последовать примеру президента Садата, приехать в Иерусалим и открыть новую страницу не только в отношениях Израиля с арабским миром, но и в межрегиональных отношениях", — написал Либерман в социальной сети Facebook.

Еще одно предложение, с которым он обратился к соседям по региону, — создать коалицию "умеренных стран" против Ирана, который израильтяне возвели в ранг угрозы "номер один" своей национальной безопасности.

"Ближнему Востоку сегодня, более, чем когда либо, необходимо создать коалицию умеренных стран против Ирана. Коалиция против "Исламского государства" (ИГИЛ, террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) завершила свою деятельность. После ИГИЛа — Иран!", — призвал глава Минобороны Израиля.

Сближение с блоком умеренных ближневосточных держав, в первую очередь монархиями Персидского залива, в Иерусалиме не раз называли одной из основных задач израильской дипломатии, доказывая, что это возможно на основе общности интересов и угроз, главная из которых — экспансия Ирана в регионе.

Официально арабский мир до сих пор не снял требования об урегулировании конфликта с палестинцами в качестве предварительного условия для нормализации отношений с Израилем, который пока имеет дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.