ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в эфире Fox News, что не возражает против того, чтобы его сравнивали со злодеем из фильмов о суперагенте Джеймсе Бонде.
Кроме того, супруга министра одета во все черное, включая кожаные перчатки, и ее вид некоторые пользователи тоже сочли "шпионским". Довершает впечатление фигура неназванного чиновника на втором плане, который куда-то оглядывается, резко обернувшись.
"Я не знал, что эти фотографии были опубликованы и что они станут "вирусными" в интернете. Но люди имеют на это право. Люди имеют право выражать то, что пожелают", — заявил Мнучин.
Он признал и то, что ему, возможно, "следовало подписываться лучше", коль скоро его подпись на банкнотах сохранится до тех пор, пока нынешний тираж находится в обращении.
Минфин ответил на это, что считает подпись Мнучина "вполне изящной и читаемой". При этом не все согласны с критикой почерка министра. Журналисты СNN раскопали старую подпись Мнучина на документах его бракоразводного процесса в 2014 году. Тогдашний почерк министра разобрать практически невозможно.