Глава Минфина США не возражает, чтобы его сравнивали с кинозлодеем

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в эфире Fox News, что не возражает против того, чтобы его сравнивали со злодеем из фильмов о суперагенте Джеймсе Бонде.

Мнучин комментировал интернет-мем, распространившийся в последние дни. Фотограф агентства АР запечатлел главу Минфина США и его жену Луизу Линтон, которые держат свежеотпечатанный лист однодолларовых банкнот с подписью Мнучина. На фотографии Мнучин загадочно улыбается, а его очки интернет-пользователи сравнили с теми, что носят злодеи из фильмов о Бонде.

Кроме того, супруга министра одета во все черное, включая кожаные перчатки, и ее вид некоторые пользователи тоже сочли "шпионским". Довершает впечатление фигура неназванного чиновника на втором плане, который куда-то оглядывается, резко обернувшись.

"Я не знал, что эти фотографии были опубликованы и что они станут "вирусными" в интернете. Но люди имеют на это право. Люди имеют право выражать то, что пожелают", — заявил Мнучин.

Он признал и то, что ему, возможно, "следовало подписываться лучше", коль скоро его подпись на банкнотах сохранится до тех пор, пока нынешний тираж находится в обращении.

Ранее депутат-демократ из законодательной ассамблеи Нью-Йорка Джеффри Диновиц раскритиковал Мнучина за то, что тот подписался на банкнотах не традиционным курсивом, а очень четкими, почти печатными буквами. Диновиц даже усомнился, стоит ли признавать деньги подлинными, если министр финансов до сих пор не выучился писать курсивом.

Минфин ответил на это, что считает подпись Мнучина "вполне изящной и читаемой". При этом не все согласны с критикой почерка министра. Журналисты СNN раскопали старую подпись Мнучина на документах его бракоразводного процесса в 2014 году. Тогдашний почерк министра разобрать практически невозможно.