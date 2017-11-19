Явка на референдуме по отставке мэра Кишинева не дошла до 20%

Житель Кишенева во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

Житель Кишенева во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Явка на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева к 20.00, то есть за два часа до окончания голосования, составила 16,71%, сообщил в воскресенье журналистам на брифинге зампредседателя Окружного избирательного совета Виталий Мирон.

"Предварительная информация такова: на 18.45 (19.45 мск) число проголосовавших составило 105 тысяч 270 человек, что составляет 16,71% от общего числа людей с правом голосования", — сказал Мирон.

Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие одна треть из списка избирателей муниципия Кишинева, которых насчитывается порядка 628 тысяч человек.

По словам Мирона, нарушений в ходе голосования не было выявлено.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Перейти в фотобанк Бюллетени для голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017 © Sputnik / Мирослав Ротарь Перейти в фотобанк Бюллетени для голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии. Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния".

В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен с поста главы столичной администрации.

Примерно за неделю до проведения референдума кишиневский суд принял решение освободить Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>