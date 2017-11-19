Явка на референдуме по отставке мэра Кишинева не дошла до 20%

КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Явка на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева к 20.00, то есть за два часа до окончания голосования, составила 16,71%, сообщил в воскресенье журналистам на брифинге зампредседателя Окружного избирательного совета Виталий Мирон.
Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие одна треть из списка избирателей муниципия Кишинева, которых насчитывается порядка 628 тысяч человек.
По словам Мирона, нарушений в ходе голосования не было выявлено.
Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии. Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния".
Примерно за неделю до проведения референдума кишиневский суд принял решение освободить Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.
На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.
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