СМИ: в Грузии уже три дня ждут депортированных из Украины граждан

ТБИЛИСИ, 19 ноя – РИА Новости. Члены семей депортированных из Украины восьми граждан Грузии третий день ждут их на родине, не имея информации об местонахождении своих родных, передает телекомпания "Рустави 2".

Ранее пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что украинские правоохранители выдворили из страны восемь граждан Грузии, деятельность которых противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины. По данным МВД Украины, часть из них — криминальные авторитеты, подозревающиеся в причастности к вымогательствам, угонам и квартирным кражам.

"Среди депортированных числится оператор бюро телекомпании "Рустави 2" в Киеве Тамаз Шавшишвили. Члены семьи депортированных граждан уже третий день ищут их — безрезультатно. Близкие предполагают, что при задержании граждане Грузии были избиты украинскими правоохранителями", — сообщает телекомпания на своем сайте.

По данным ТВ, родственники находятся в аэропорту и в порту Поти в ожидании, что депортированные прибудут на родину на самолете либо на пароме.

Ситуацию с гражданами Грузии также прокомментировал грузинский МИД. Ведомство отмечает, что посольство в Киеве сразу же после получения информации в связи с депортацией граждан Грузии связалась с украинским МИД и другими ведомствами, с которыми обсуждает детали произошедшего.

"Посольство продолжает интенсивный контакт с украинской стороной и ожидает, что в процессе возвращения граждан Грузии на родину будут максимально защищены их права и соблюдены все правовые нормы", — сказано в заявлении министерства.