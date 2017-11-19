Президент Израиля не помиловал солдата, добившего раненого боевика

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин отказал в помиловании военнослужащему, отбывающему тюремное заключение за то, что застрелил палестинца, уже раненного и обезоруженного после участия в нападении на солдат на Западном берегу реки Иордан.

Процесс по делу 21-летнего Элиора Азарии, который был признан виновным в непредумышленном убийстве, поляризовал Израиль, где многие, вплоть до членов правительства, поддержали осужденного и призвали к смягчению наказания.

"Президент Реувен Ривлин сегодня принял решение отклонить просьбу о помиловании, поступившую от Элиора Азарии", — сообщила пресс-служба главы государства.

Азария был приговорен к полутора годам тюрьмы, но сумел добиться от начальника генерального штаба Гади Айзенкота сокращения срока до 14 месяцев. Не удовлетворившись этим, солдат подал президенту прошение о помиловании.

Инцидент, ставший основанием для приговора, произошел в марте прошлого года в городе Хевроне и был заснят на видео. На записи видно, как Азария выстрелил в палестинца, когда тот был ранен и лежал на земле, обезвреженный после нападения с ножом на израильских солдат. Еще один палестинец, участвовавший в атаке, был убит. Ранение получил один из военных.

Защита доказывала, что Азария, занимавший должность военного медика, применил оружие, заподозрив, что на теле палестинца могло быть закреплено взрывное устройство. Инцидент произошел в разгар череды из сотен практически ежедневных атак, которые начались полугодом ранее, и унесли к тому моменту жизни свыше 30 израильтян.

Решение отказать Азарии в помиловании президент объяснил тем, что при определении меры наказания суд, а за ним и начальник генерального штаба уже приняли во внимание все смягчающие обстоятельства, которые перечислил военнослужащий в своем обращении.

"Президент пришел к выводу, что… дополнительное облегчение вашего приговора нанесло бы ущерб стойкости Армии обороны Израиля и Государства Израиль. Ценности Армии обороны Израиля, включая "чистоту оружия", являются основой ее силы", — сказано в ответе Ривлина.

"В своем решении президент также учел, что примерно через три месяца вы, как ожидается, предстанете перед комиссией, которая рассмотрит вопрос о вашем (досрочном) освобождении", — говорится в послании.