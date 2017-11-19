Полиция Израиля в шестой раз допрашивает Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Следователи израильской полиции в шестой раз допрашивают премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведутся два расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку, сообщает сайт Второго телеканала.

Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

"Следователи полиции прибыли в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме для шестого допроса Нетаньяху. Воскресный допрос предположительно касается обоих дел… Главе правительства представят новые свидетельства, собранные за последние месяцы расследования", — сообщил телеканал.

Предыдущая встреча Нетаньяху со следователями состоялась десять дней назад. Полиция ранее дала понять, что ищет в эпизодах, включенных в "дела 1000 и 2000", признаки коррупции, мошенничества и злоупотребления доверием.

Сам премьер-министр настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру. Если расследования завершатся выдвижением обвинений, то встанет вопрос об отставке Нетаньяху.