Конец эпохи. Кто такой Роберт Мугабе и почему в Зимбабве начался кризис

Президент Зимбабве и старейший по возрасту из глав государств мира Роберт Мугабе в воскресенье был отстранен от должности главы правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF). В организации зимбабвийскому лидеру дали менее суток на то, чтобы он добровольно ушел в отставку, в противном случае будет запущена процедура импичмента. Подробнее о том, кто такой Мугабе, а также о причинах кризиса в Зимбабве — в материале РИА Новости.