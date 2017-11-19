Лавров передал президенту Азербайджана "теплые приветы" от Путина

БАКУ, 19 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передает главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву теплые приветы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы (президент Азербайджана Ильхам Алиев) совсем недавно встречались с президентом Российской Федерации, в Тегеране. Это было 1 ноября. Он передает вам самые теплые приветы. С удовольствием вспоминает ваши контакты", — сказал Лавров на встрече с Алиевым в президентской резиденции "Загульба".

По словам Лаврова, Россия привержена выполнению всех договоренностей с Азербайджаном.

"Мы также с удовлетворением отмечаем рост товарооборота. По нашей статистике, за первые 9 месяцев — более 60%. Это очень серьезный шаг к тому, чтобы имевшую место несколько лет тенденцию к снижению товарооборота обратить вспять, набрать темпы", — сказал глава МИД РФ.

Он отметил также успешное проведение в этом году в Ставрополе межрегионального форума.

Что касается урегулирования карабахского конфликта, Лавров сообщил, что Россия как сопредседатель минской группы ОБСЕ "заинтересована помогать искать развязку и обеспечивать движение к урегулированию нагорно-карабахского конфликта".