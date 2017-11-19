Лавров передал президенту Азербайджана "теплые приветы" от Путина

БАКУ, 19 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передает главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву теплые приветы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Россия привержена выполнению всех договоренностей с Азербайджаном.
"Мы также с удовлетворением отмечаем рост товарооборота. По нашей статистике, за первые 9 месяцев — более 60%. Это очень серьезный шаг к тому, чтобы имевшую место несколько лет тенденцию к снижению товарооборота обратить вспять, набрать темпы", — сказал глава МИД РФ.
Он отметил также успешное проведение в этом году в Ставрополе межрегионального форума.
Что касается урегулирования карабахского конфликта, Лавров сообщил, что Россия как сопредседатель минской группы ОБСЕ "заинтересована помогать искать развязку и обеспечивать движение к урегулированию нагорно-карабахского конфликта".