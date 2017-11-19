В Эр-Рияде предупредили о вероятной опасности баллистических ракет Ирана

КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, выступая в воскресенье в ЛАГ (Лига арабских государств), заявил, что ни одна из арабских стран не находится в безопасности от иранских баллистических ракет.

Экстренная встреча глав МИД ЛАГ проходит в воскресенье в Каире. Тема встречи: вмешательство Ирана в дела стран региона. С просьбой ее проведения выступила Саудовская Аравия.

"Молчание в ответ на эти вероломные нападения Ирана посредством своих агентов в регионе не сделает безопасными ни одну из столиц арабских стран от этих баллистических ракет. Саудовская Аравия не смирится с этой открытой агрессией и защитит свою национальную безопасность", — сказал аль-Джубейр в своей вступительной речи.

Глава саудовского МИД также традиционно назвал Иран "главной страной в мире, спонсирующей терроризм".

Йеменские повстанцы-хуситы в начале этого месяца запустили ракету дальностью полета 750 км по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать.

Эр-Рияд обвинил Тегеран в причастности к ракетному обстрелу из Йемена, назвав произошедшее "возмутительным актом военной агрессии со стороны иранского режима". В Тегеране отвергли эти обвинения, назвав их "безответственными и деструктивными".

В соседнем с Саудовской Аравией Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт с участием с одной стороны повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии, а с другой — правительственных войск и ополчения, лояльных действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена Сану и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.