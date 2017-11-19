Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании карабахского конфликта

БАКУ, 19 ноя — РИА Новости. Азербайджан крайне заинтересован в скорейшем урегулировании карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня поговорим о вопросах, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан крайне заинтересован в скорейшем урегулировании этого вопроса", — сказал он в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Алиева, сегодняшняя встреча — это возможность обсудить вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений двух стран. Он указал, что Азербайджан удовлетворён тем, как складываются межгосударственные отношения, они охватывают все сферы и имеют очень хороший динамизм.

Алиев сообщил о регулярности встреч на высшем и высоком уровне. "Все это показывает, что отношения на высоком уровне. Мы их давно характеризуем как отношения между стратегическими партнерами и уверены, что в будущем будем наращивать потенциал сотрудничества", — сказал президент Азербайджана.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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