Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о "космической державе"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина может считаться "космической державой" исключительно формально, заявил RT член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин, комментируя заявление украинского президента Петра Порошенко об успехах страны в освоении космического пространства.

Ученый подчеркнул, что украинский космос — полностью наследие Советского Союза, со времени распада которого эта отрасль непрерывно деградировала. "Нынешняя космонавтика Украины — это бледная тень того, что было в 1991 году", — сказал он.

По мнению Ионина, единственный шанс на развитие украинской космической отрасли был связан с сотрудничеством с Россией, однако уже с 1992 года власти страны вели курс на обособление в этой сфере.

"Те партнёры, на которых она пыталась ориентироваться с 1992 года, — это ЕС и США. Понятно, что они никогда не были заинтересованы в существовании ни авиационной промышленности Украины, ни космической", — отметил Ионин. По его словам, в настоящее время Украина осуществляет только совместные проекты незначительных масштабов, что позволяет называть ее космической державой только формально.

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко заявил о больших успехах страны в освоении космоса, отметив, что она "подтверждает свои позиции космической державы".