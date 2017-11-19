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В мире

Отставка или импичмент: в Зимбабве президенту выдвинули ультиматум

Сюжет:
Политический кризис в Зимбабве (54)
19:0419.11.2017
(обновлено: 19:31 19.11.2017)
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© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi Президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе и его супруга Грейс МугабеПрезидент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе и его супруга Грейс Мугабе
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе, которого военные посадили под домашний арест, в воскресенье получил новую порцию плохих новостей. Правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) сняла его с должности первого секретаря, под угрозой импичмента призвала до полудня понедельника добровольно уйти в отставку, а также лишила всех постов в партии его супругу Грейс.

Участники марша за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Арсен Сулейманов
Правящая партия Зимбабве выдвинула Мнангагву кандидатом на пост президента

Кроме того, вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, увольнение которого 93-летним Мугабе вынудило военных действовать, был восстановлен в правах и выдвинут в кандидаты на пост президента.

История вопроса

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента. В телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой Мугабе подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Действия военных объясняются недовольством политикой чисток в правящей партии, которую проводил Мугабе. В начале ноября он уволил своего заместителя Мнангагва, который считался преемником главы государства и пользовался поддержкой армии.

Жена президента Зимбабве Грейс Мугабе. Архивное фото
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Жену президента Зимбабве отстранили от всех должностей в правящей партии

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

После закрытого воскресного заседания центрального комитета ZANU PF была выпущена резолюция, в которой говорится о единогласном решении отстранить главу партии Мугабе от этой должности и призвать его уйти в отставку с поста президента страны. В заседании приняли участие все десять региональных отделений партии.

Люди жду отставки президента

Несмотря на разразившийся политический кризис, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы. В субботу в столице прошло многотысячное шествие в поддержку действий военных, которые поместили Мугабе под домашний арест. Люди, участвовавшие в шествии, открыто радовались, предвкушая отставку главы государства. Вечером протестующие направились в сторону официальной резиденции президента, однако военные перекрыли им дорогу.

По информации Франс Пресс, толпе демонстрантов удалось приблизиться к воротам резиденции Мугабе на 200 метров. Сообщается, что участники протестного шествия после запрета военных устроили сидячую демонстрацию на дороге.

Протестующие призывают президента Мугабе уйти в отставку в Хараре, Зимбабве. 18 ноября 2017
© AFP 2017
Правящая партия Зимбабве призвала Мугабе подать в отставку

В разговоре с корреспондентом РИА Новости протестующие признавались, что возможная отставка президента станет для многих новым днем независимости, началом новой эры.

Обеспокоенность соседей

Ситуация в Зимбабве вызывает озабоченность у соседних африканских стран. Во вторник в столице Анголы пройдет саммит лидеров четырех стран, входящих в Сообщество развития юга Африки (САДК).

"Как ожидается, на саммите будут обсуждаться события, которые разворачиваются в Зимбабве", — сообщила канцелярия президента ЮАР Джейкоба Зумы.

Зума, как отмечается, намерен участвовать во встрече в качестве председателя союза. Помимо него, как сообщает портал Open Zambia, на саммите в Луанде будут присутствовать лидеры Анголы, Танзании и Замбии.

Уловки старика

Мугабе, неоднократно заявлявший, что не собирается покидать политику, предпринимает попытки сохранить власть в своих руках. По сообщениям местных СМИ, в воскресенье в Хараре прошла вторая за последнее время встреча Мугабе с командованием вооруженных сил страны. Ее подробности не приводятся, предыдущая встреча прошла в четверг.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curti
Мугабе объявил голодовку в знак протеста против домашнего ареста, пишут СМИ

На сайте газеты Herald Zimbabwe представлены фотографии встречи в воскресенье, на которых президент пожимает руки генералам. В переговорах приняли участие, в частности, главный комиссар полиции страны Августин Чихури, главный комиссар тюремной и исправительной службы Парадзаи Зимонди и глава генштаба армии Константин Чивенга. Подробностей встречи в местных СМИ не приводится.

Кроме того, в знак протеста против содержания под домашним арестом Мугабе объявил голодовку, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

"Таким образом президент хочет оказать давление на армию", — заявил изданию источник в семье Мугабе, пожелавший остаться неизвестным.

Отмечается, что 93-летний президент не принимает пищи с субботы. Как сообщил министр из партии ZANU PF, чье имя не называется, президент также отказывается общаться, что является частью протеста.

"Старик попробовал множество разнообразных уловок, начиная со вчерашнего вечера: голодовка, угрозы и отказ говорить", — сказал источник.

Протестующие призывают президента Мугабе уйти в отставку в Хараре, Зимбабве. 18 ноября 2017
© AFP 2017
Лидеры четырех африканских стран обсудят ситуацию в Зимбабве

Мугабе является старейшим в мире действующим руководителем государства. В первый раз президентом он стал в 1987 году, однако фактически к власти пришел еще раньше, сразу после обретения страной независимости — с 1980 года Мугабе был премьер-министром. Несмотря на преклонный возраст, он неоднократно заявлял, что не собирается уходить из политики. В декабре 2014 года Мугабе был вновь избран на пост руководителя правящей партии ЗАНУ-ПФ, став одним из кандидатов на президентских выборах 2018 года.

Зимбабве — одна из самых бедных стран Африки. Ее экономика уже давно переживает глубокий кризис. Из-за гиперинфляции из оборота даже была выведена национальная валюта, и с 2009 года в Зимбабве используется американский доллар, а также южноафриканский ранд и китайский юань.

В отношении Зимбабве действует ряд санкций. В частности, ограничительные меры в отношении зимбабвийских политиков и компаний за "подрыв демократического процесса" в 2003 году ввели США. Евросоюз ввел персональные и экономические санкции в отношении Зимбабве в начале 2000-х годов, однако в 2014 году в санкционном списке ЕС остались только Мугабе, его жена и Зимбабвийская оборонная компания.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Cicicipi
Ржунемогу. Тому мугабу дай бог сотка скоро, он сам себя в зеркале не узнаёт с первого разу. Ему что импичмент, что отстранение - всё сиренево. Блин. Нашли кого пугать ))
19:32
19.11.2017
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lunvan
Эй товарищ, кончай истерику, вперед на привычные грабли! Мы обязательно перегоним Америку, когда догоним Зимбабве!
хороший мог бы быть лозунг перед выборами, учитывая ситуацию в Зимбабве.
19:25
19.11.2017
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