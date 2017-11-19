Юнкер назвал ситуацию в Каталонии катастрофой

МАДРИД, 19 ноя – РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в Каталонии, стала настоящей катастрофой, и бывшее руководство автономного сообщества сильно заблуждалось, полагая, что Европа может встать на его сторону в конфликте с Мадридом, заявил в интервью газете El País председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Каталония – это большая, огромная забота. Мне не нравится ситуация, которая сложилась — это катастрофа. Во многих смыслах. Она накалила политическую атмосферу, привела к расколу в испанском обществе и в каталонском – создала проблемы в семьях, среди друзей. Это печально. Этого никогда не должно было быть", — сказал Юнкер.

Он привел высказывание бывшего президента Франции Франсуа Миттерана (глава Франции с 1981 по 1995 год), который говорил, что "когда возрождаются националистические импульсы, ситуация оборачивается в Европе войной".

"Это не означает, что происходящее в Каталонии — зарождение войны. История учит, что не надо взращивать региональные капризы и противопоставлять их национальной идентичности. Это не та форма, с помощью которой надо бороться за собственную идентичность. Кроме того, что произошло в Каталонии не учитывает исторический момент. Европа маленький континент. Он теряет влияние. Демография не быстро растет. Она выходит из большого кризиса. Времена требуют не раскола, а направить все амбиции, талант, энергию европейцев на общее дело. То, что сделала Каталония, абсолютно противоположное", — добавил политик.

Юнкер назвал премьера Испании Мариано Рахоя своим "хорошим другом", однако, по его словам, поддержка официального Мадрида ЕС связана не с личными отношениями. "Как председатель еврокомиссии я поддерживают позицию испанского правительства. Почему? Потому что я за того, кто уважает закон. ЕС основывается на верховенстве закона. И мои каталонские друзья сделали противоположное – нарушили закон. Я с теми, кто уважает конституцию, не могу поддерживать того, кто ее нарушает", — сказал Юнкер.

Председатель Еврокомиссии говорит, что бывший глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон ошибался, думая, что Европа его поддержит. "Мы этого не сделаем. Нет ни одного правительства в Европейском союзе, которое поддержит случившееся в Каталонии после 1 октября". Он призвал каталонских политиков, выступающих за независимость, "не недооценивать широкую поддержку Рахоя в Европе".

"За пределами Европы меня спрашивают, находится ли Испания в состоянии распада: расколется ли страна на двое. Я говорю нет, большинство испанцев против независимости (Каталонии), даже в Каталонии не до конца ясно, за что выступает большинство", — напомнил Юнкер. По его мнению, предметом обсуждения может быть степень автономии Каталонии, но "Европа — это клуб наций". "Я не приемлю, когда регионы идут против наций. Тем более, когда действуют вне закона", — сказал председатель Еврокомиссии.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.