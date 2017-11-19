Италия выдворила трех экстремистов

РИМ, 19 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти выдворили с территории страны двух марокканцев и гражданина Туниса, подозревавшихся в религиозном экстремизме и контактах с исламистами, сообщает в воскресенье итальянское МВД.

Гражданин Туниса, который несколько раз арестовывался за торговлю наркотиками, попал в поле зрения следователей по подозрению в участии в боевых действиях в Сирии в 2013 году на стороне ИГ * (террористическая группировка, запрещена в РФ).

В конце августа 31-летнего мужчину выследили в Перудже после того, как он вернулся из Туниса. На его мобильном телефоне обнаружен аудиофайл с проповедью египетского религиозного деятеля, который, среди прочего, подстрекал к джихаду против евреев и западных стран.

Двое марокканцев 25 и 26 лет имели одинаковый круг общения и через Facebook находились на связи с соотечественниками, воюющими в Сирии в отряде экстремиста итальянского происхождения Монсефа Эль-Мхаяра, который в апреле был заочно осужден на восемь лет заключения за международный терроризм.

В начале этой недели Италия выслала на родину египтянку, собиравшуюся совершить теракт на территории страны. Всего с начала 2017 года итальянские власти выдворили 96 иностранных граждан, представлявших угрозу национальной безопасности страны.