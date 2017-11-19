СМИ: Мугабе встретился с главами полиции и вооруженных сил Зимбабве

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе в воскресенье встретился в своей резиденции в Хараре с главой полиции и представителями руководства вооруженных сил страны, сообщает местная газета Herald Zimbabwe.

На сайте издания представлены фотографии встречи, на которых президент пожимает руки генералам. Во встрече приняли участие, в частности, главный комиссар полиции страны Августин Чихури, главный комиссар тюремной и исправительной службы Парадзаи Зимонди и глава генштаба армии Константин Чивенга.

Ранее сообщалось, что это вторая встреча президента с командованием вооруженных сил за последнее время, предыдущая прошла в четверг. Подробностей новой встречи газета не приводит.

В минувшую среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.

ЦК правящей партии ZANU PF на специальном заседании отстранил Мугабе от должности первого секретаря партии и призвал его до полудня понедельника, 20 ноября уйти в отставку. В резолюции ZANU PF говорится, что если 93-летний Мугабе не сделает этого, то партия инициирует процесс импичмента. По решению ЦК, супруга президента Грейс Мугабе снята со всех партийных постов.

Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.