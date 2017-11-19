Бангладеш и Мьянма готовят соглашение по репатриации беженцев рохинджа

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя — РИА Новости. Власти Мьянмы и Бангладеш начали переговоры по репатриации беженцев из числа мусульман-рохинджа, передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД Бангладеш Абулу Хасана Махмуда Али.

"Бангладеш и Мьянма ведут переговоры по двустороннему соглашению с целью репатриации перемещенных лиц", — заявил министр.

По его словам, запланировано создание совместной рабочей группы, которая будет оказывать содействие возвращению беженцев на родину.

Агентство также отмечает, что один из высокопоставленных помощников министра в воскресенье вечером отправится в Мьянму, чтобы принять участие во встрече "Азия-Европа", запланированной на 20-21 ноября. По данным Рейтер, чиновник намерен пробыть в Мьянме несколько дней, чтобы провести переговоры по проблеме возвращения беженцев рохинджа.

В результате нападения исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья) или этническим бенгальцам, как их называют в Мьянме, на пограничные и полицейские посты в северной части штата Ракхайн 25 августа 2017 года и ответных действий вооруженных сил Мьянмы, за период с конца августа до начала ноября были убиты несколько сотен человек.

Более 600 тысяч рохинджа покинули свои дома и перешли на территорию соседней Бангладеш в качестве беженцев. Некоторые правозащитники назвали действия правительства Мьянмы "геноцидом рохинджа".