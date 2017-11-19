На референдуме по отставке мэра Кишинева проголосовали 85 тысяч человек

КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Явка на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева к 17.00 составила 13,55%, сообщил журналистам на брифинге в воскресенье зампредседателя Окружного избирательного совета Виталий Мирон.

"Предварительная информация такова, на 15.45 (16.45 мск) число проголосовавших составило 85 тысяч 350 человек, что составляет 13,55% от общего числа людей с правом голоса", — сказал Мирон.

По его словам, не было зарегистрировано новых нарушений кроме тех, которые были выявлены ранее.

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии. Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния".

В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен с поста главы столичной администрации. Примерно за неделю до проведения референдума кишиневский суд принял решение освободить Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.

Для того, чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие одна треть из списка избирателей муниципия Кишинева. Если референдум состоится и большинство проголосует за снятие Киртоакэ с поста мэра, то выборы градоначальника могут пройти 20 мая 2018 года.