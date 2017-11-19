Президент Чили проголосовала на проходящих в стране выборах

МЕХИКО, 19 ноя – РИА Новости. Граждане Чили в воскресенье выбирают нового президента и членов парламента, свой голос уже отдала действующий глава государства Мишель Бачелет.

По данным избирательных властей страны, пока открылось порядка 89% избирательных участков. Всего правом голоса обладают около 14,3 миллиона чилийцев в стране и за рубежом.

Как передает портал 24 Horas, Бачелет, которая не может баллотироваться на новый срок, заявила о своей уверенности в том, что на президентских выборах понадобится второй тур голосования. Он может состояться 17 декабря, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

На пост президента в 2018–2022 годах претендуют восемь кандидатов, среди них две женщины. Опросы общественного мнения показывают, что наибольшие шансы на победу имеет Себастьян Пиньера, который уже занимал пост главы государства до Бачелет. Он выступает с правых позиций. На втором месте по предпочтениям среди избирателей идет сенатор, в прошлом социолог и журналист Алехандро Гильиер, придерживающийся левоцентристских позиций.