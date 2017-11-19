Эстонцы считают миграцию самой серьезной проблемой ЕС, показал опрос

ТАЛЛИН, 19 ноя — РИА Новости. Большинство жителей Эстонии считают миграцию самой серьезной проблемой Евросоюза, свидетельствуют данные осеннего опроса "Евробарометр", проведенного по заказу Еврокомиссии.

"Вопрос миграции самой серьезной проблемой Евросоюза назвали 52% опрошенных жителей Эстонии, 42% респондентов считают самой крупной проблемой ЕС — старение населения, а 41% назвали главной проблемой — терроризм и безопасность", — говорится в отчете "Евробарометр".

Миграцию считают самым большим вызовом для ЕС также жители Мальты, Чехии, Венгрии, Польши и Болгарии. Терроризм и безопасность как самой крупной проблемой ЕС назвали жители Финляндии, Нидерландов и Великобритании. Социальное неравенство назвали самым большим вызовом для ЕС жители Германии, Литвы, Швеции, Дании и Словакии. Проблемой безработицы больше других стран озабочены жители Кипра, Греции, Испании, Португалии и Латвии.

Для жителей Эстонии существенными проблемами ЕС также являются социальное неравенство (так считают 32% респондентов), безработица (27%), недостаточный экономический рост (17%), нестабильность в соседних странах (16%), вопросы экологии (9%), вопросы государственного долга (8%), конкуренция с развитыми экономиками (6%).

Опрос проходил с 23 сентября по 2 октября, в нем приняли участие более 27 тысяч человек из государств Евросоюза. Исследование "Евробарометр" по Эстонии проводила социологическая компания TNS Emor, были проинтервьюированы 1007 человек.

Европейская комиссия в 1973 году запустила серию регулярных сравнительных исследований общественного мнения "Евробарометр" в странах, входящих в Европейское сообщество и позднее — в Европейский Союз.

Опросы проводятся с периодичностью два раза в год (весной и осенью). Тематические блоки периодически меняются, но регулярно изучаются вопросы, связанные с объединением Европы, институтами и политикой, дополненные измерением общих социальных и политических ориентаций и участия, а также демографической информацией.