Саакашвили заявил о готовности стать премьер-министром Украины

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о премьерских амбициях, выступая на вече перед Верховной радой, сообщает телеканал NewsOne.
По его словам, нынешняя власть "не работает", поэтому украинцы должны "спасать" себя сами, например, путем созыва нового правительства.
"Есть много талантливых, работящих, патриотических украинцев. Давайте работать над новым правительством. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если нужно", — сказал Саакашвили.
Сторонники Саакашвили митингуют у здания Верховной рады. На одном из прошедших вече политик заявил, что у него есть план по смене власти на Украине.