Саакашвили заявил о готовности стать премьер-министром Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на митинге у здания Верховной рады в Киеве. 19 ноября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на митинге у здания Верховной рады в Киеве. 19 ноября 2017

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о премьерских амбициях, выступая на вече перед Верховной радой, сообщает телеканал NewsOne.

По его словам, нынешняя власть "не работает", поэтому украинцы должны "спасать" себя сами, например, путем созыва нового правительства.

"Есть много талантливых, работящих, патриотических украинцев. Давайте работать над новым правительством. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если нужно", — сказал Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф.

Сторонники Саакашвили митингуют у здания Верховной рады. На одном из прошедших вече политик заявил, что у него есть план по смене власти на Украине.