В МИД Палестины прокомментировали закрытие в США офиса ООП

КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Закрытие представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в США навредит ближневосточному мирному процессу и роли Вашингтона в нем, заявил в воскресенье министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, чьи слова приводит пресс-служба ЛАГ (Лига арабских государств).

Госдепартамент США в минувшую субботу объявил об отзыве разрешения на работу в Соединенных Штатах представительства ООП — структуры, представляющей палестинцев на международной арене и фактически выполняющей функции их посольства в Вашингтоне.

"Это (закрытие представительства) принесет большой вред мирному процессу и той роли, которую играют США по патронажу политического процесса между палестинцами и израильтянами", — заявил глава МИД Палестины на встрече с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль-Гейтом.

Отзыв разрешения на работу представительства ООП в госдепе США объяснили невыполнением палестинской стороной законодательно закрепленного конгрессом требования об отказе от преследования Израиля и его граждан в Международном уголовном суде в Гааге.