В Раде предложили "ослабить Россию изнутри" и развязать войну

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украине необходимо выждать подходящий момент и напасть на Россию, предварительно ослабив страну изнутри, заявил депутат Верховной Рады Андрей Билецкий в эфире телеканала NewsOne.

Отвечая на вопрос о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины, экс-командир нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, напомнил, что воссоединение Крыма с Россией произошло в тот период, когда Украина была ослаблена. Он утверждает, что теперь Киев должен надавить на "болевые точки" Москвы и нанести удар.

"Таким же самым способом нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть много внутренних, национальных, социальных, религиозных проблем. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить", — заявил украинский депутат.

Кроме того, Билецкий призвал ослаблять Россию "геополитически" и укреплять украинскую армию, для того чтобы потом напасть на соседнее государство.

Парламентарий отметил, что в решающий момент возможен лишь военный способ решения проблем.

"Дипломатия будет нужна потом, для того чтобы заключить хороший мир за столом переговоров", — заключил Билецкий.