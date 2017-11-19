В Минобороны Украины рассказали о тренировках десантников в Донбассе

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Подразделения ВДВ украинской армии, отведенные от линии разграничения, повышают боевые навыки в районе проведения военной операции в Донбассе, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны (МО) Украины на сайте министерства.

Как отмечает военное ведомство, в соответствии с минским соглашениям, танки и артиллерийские подразделения ВСУ (вооруженные силы Украины) отведены на значительное расстояние от линии разграничения и не принимают участия в вооруженном конфликте в Донбассе.

"Однако личный состав постоянно совершенствует навыки ведения боя и в случае необходимости готов дать достойный отпор противнику. На днях в одном из подразделений Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины состоялись учения танковых и зенитно-артиллерийских подразделений", — говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, танкисты отрабатывали боевые стрельбы бронебойными снарядами в обороне, вождение боевых машин в условиях сложной местности. Зенитчики выполняли задачи по уничтожению наземных и воздушных целей.

Между тем, ранее в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам о выдвижении крупнокалиберной артиллерии и танков ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. По информации разведки ДНР, речь идет о самоходных артиллерийских установках "Гвоздика", самоходных орудиях 2С9 "Нона-С", буксируемых пушках "Гиацинт-Б" и танковых подразделениях.

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