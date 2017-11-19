Мугабе объявил голодовку в знак протеста против домашнего ареста, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил голодовку в знак протеста против содержания под домашним арестом, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

"Таким образом президент хочет оказать давление на армию", — заявил изданию неназванный источник в семье президента.

Газета пишет, что 93-летний лидер государства не ест с субботы. Как сообщил министр из партии Мугабе ZANU PF, чье имя не называется, президент в знак протеста также отказывается разговаривать.

"Старик попробовал множество разнообразных уловок, начиная со вчерашнего вечера: голодовка, угрозы и отказ говорить", — сказал источник.

Ранее стало известно, что Мугабе в ходе закрытого заседания правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) отстранен от должности главы партии. Кроме того, из правящей партии исключена его жена Мугабе Грейс. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также сообщило о начале процесса импичмента Мугабе.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. С этого момента президент находится под домашним арестом. Его жена бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.